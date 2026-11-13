Per quasi 24 ore Outlook, Teams e altri servizi digitali sono rimasti inaccessibili o intermittenti. Gli utenti calabresi invitati a telefonare agli uffici. Coinvolti governi, università, sanità e forze di polizia. Microsoft esclude un'azione ostile, ma restano da chiarire le cause del blackout

Governi senza posta elettronica, ospedali alle prese con le comunicazioni interrotte, tribunali e forze di polizia in difficoltà. Per quasi 24 ore una parte dell'infrastruttura digitale mondiale è rimasta ostaggio di un guasto che ha messo fuori uso o rallentato i servizi di Microsoft. Un blackout esteso a 74 Paesi e territori, dagli Stati Uniti all'Europa, fino all'Asia e all'Australia, che ha coinvolto aziende, università e amministrazioni pubbliche. Una paralisi di dimensioni globali, arrivata in un momento particolarmente delicato sul fronte della sicurezza informatica. Ma il colosso di Redmond esclude che dietro l'interruzione ci sia un attacco hacker.

Nell'ultimo aggiornamento, nella pagina dedicata allo stato dei suoi servizi, Microsoft parla di «miglioramenti nella disponibilità dei servizi, con le code di mail significativamente ridotte. Ci si sta avvicinando a livelli normali».

Tra gli enti pubblici in ambasce c’è anche la Regione Calabria. Sul sito istituzionale campeggia ancora, nella serata di venerdì 13 novembre, un avviso esplicito: «Si informa l’utenza che, a seguito dell’incidente tecnico che ha interessato l’infrastruttura Microsoft in data 12 novembre 2026, con ripercussioni su scala mondiale sui servizi Microsoft 365 e, in particolare, sulla piattaforma di posta elettronica Outlook, anche gli uffici della Regione Calabria stanno riscontrando disservizi che compromettono il regolare funzionamento del servizio di posta elettronica. Pertanto, fino al completo ripristino della funzionalità del servizio, l’Ente non potrà garantire il regolare invio e la ricezione delle comunicazioni tramite e-mail».

Il successivo consiglio è un ritorno al passato: «Per eventuali comunicazioni urgenti, si invita l’utenza a contattare telefonicamente gli uffici dell’Ente. Ci scusiamo per gli eventuali disagi e ringraziamo per la collaborazione».

Outlook e Teams in tilt, coinvolta anche Palazzo Chigi

L'emergenza è iniziata giovedì e si è protratta per buona parte della giornata di venerdì, compromettendo l'accesso a diversi servizi della piattaforma Microsoft 365. I problemi hanno riguardato soprattutto Outlook, Teams, SharePoint e OneDrive, oltre ad alcune funzionalità dell'assistente di intelligenza artificiale Copilot. Migliaia di lavoratori si sono ritrovati senza accesso alla posta aziendale, mentre numerose istituzioni hanno dovuto fare i conti con l'impossibilità di utilizzare strumenti ormai indispensabili per le comunicazioni quotidiane.

In Italia il blocco della posta elettronica ha interessato anche uffici governativi e Palazzo Chigi. Disservizi sono stati segnalati in numerosi atenei, con interruzioni che hanno coinvolto le piattaforme utilizzate per la gestione delle attività didattiche e amministrative. Negli Stati Uniti, nella fase iniziale dell'emergenza, le segnalazioni relative a Outlook hanno superato quota 130mila.

Le conseguenze più delicate si sono registrate anche fuori dal mondo aziendale. In Australia sono rimaste coinvolte la polizia federale e un'agenzia di intelligence. In Gran Bretagna i problemi hanno interessato sanità, giustizia e sicurezza, mostrando quanto la dipendenza dai servizi digitali possa incidere sul funzionamento di settori essenziali.

Disagi anche per i passeggeri, ma gli aerei non si fermano

Il traffico aereo non ha subito interruzioni generalizzate, ma il blackout ha avuto ripercussioni sui canali di comunicazione e sull'assistenza clienti delle compagnie. Le difficoltà nella gestione delle email hanno rallentato le notifiche ai passeggeri relative a cambi di orario e gate, mentre i call center sono stati sottoposti a un carico superiore al normale.

La dimensione del guasto ha avuto anche un risvolto inatteso sui social network. La coincidenza con l'avvicinarsi del fine settimana ha alimentato l'ironia di lavoratori e dipendenti aziendali, che hanno trasformato il mancato accesso alla posta elettronica in una sorta di pausa forzata. Tra i messaggi più condivisi, quello rivolto direttamente a Microsoft: «Fai con calma», accompagnato dall'invito scherzoso a prendersi tutto il tempo necessario e a dare priorità alla salute mentale dei dipendenti.

Microsoft esclude un cyberattacco: «Nessuna attività malevola»

In un contesto internazionale segnato da allarmi informatici, minacce e timori di possibili operazioni di guerra ibrida, il blackout ha inevitabilmente alimentato interrogativi sulla natura dell'interruzione. Ma l'azienda ha escluso che si sia trattato di un attacco. «Non ci sono indicazioni che il guasto sia il risultato di attività malevole o di un cyberattacco», ha assicurato Charles Lamanna, vicepresidente di Microsoft.

La causa iniziale del problema non è stata ancora chiarita. Le prime verifiche hanno individuato un malfunzionamento nell'infrastruttura dalla quale dipendono i servizi di posta elettronica e i calendari. A complicare il ripristino sarebbe stato il comportamento di alcuni server che, dopo essere stati riavviati e aver ripreso a ricevere il traffico, hanno smesso nuovamente di rispondere.

Negli ultimi aggiornamenti la società ha riferito di progressi nel recupero, con un miglioramento della disponibilità dei servizi e delle prestazioni nella consegna delle email in una porzione crescente dell'infrastruttura interessata. La normalizzazione, tuttavia, è stata graduale e Outlook ha continuato a funzionare a intermittenza in diverse aree.

La dipendenza digitale che espone governi e servizi essenziali

Microsoft si è scusata con gli utenti, riconoscendo l'impatto delle interruzioni su chi utilizza quotidianamente i suoi servizi per lavorare e gestire attività importanti. L'azienda ha assicurato che i tecnici stanno analizzando l'accaduto per individuare le cause e prevenire nuovi episodi.

Al di là dell'origine tecnica del guasto, il blackout ha messo in evidenza un problema strutturale: la dipendenza di amministrazioni pubbliche, imprese e servizi essenziali da un numero ristretto di piattaforme tecnologiche globali. Quando una di queste infrastrutture smette di funzionare, anche senza un attacco informatico, le conseguenze possono propagarsi rapidamente in settori molto diversi, dalle comunicazioni istituzionali alla sanità, dalla giustizia all'istruzione.

Non ci sono elementi per collegare il disservizio a una campagna ostile o agli altri episodi che hanno alimentato l'allarme sulla sicurezza digitale in Europa. Ma il blackout offre una dimostrazione concreta di quanto sia fragile un sistema nel quale una parte rilevante delle attività quotidiane dipende dalla continuità di pochi grandi fornitori. E di quanto sia necessario disporre di strumenti alternativi e piani di emergenza per garantire la continuità dei servizi anche quando la tecnologia si ferma.