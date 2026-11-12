Alla cerimonia di Piacenza il Service Award è stato assegnato a Stefania Lepore. La regione conferma cinque stelle tra Catanzarese, Cosentino, Crotonese e Reggino

È Francavilla Angitola a portare il Vibonese sotto i riflettori della Guida Michelin Italia 2027. Il prestigioso Michelin Service Award è stato assegnato a Stefania Lepore, del ristorante Casa Klopè by Luigi Lepore, premiata per la qualità dell'accoglienza e del servizio di sala. Un riconoscimento che porta la provincia di Vibo Valentia tra i protagonisti della cerimonia di presentazione della nuova guida, svoltasi oggi, 12 novembre, a Piacenza.

Il premio valorizza uno degli aspetti fondamentali dell'alta ristorazione, spesso meno visibile rispetto al lavoro degli chef: la capacità di accompagnare l'ospite durante l'esperienza gastronomica, attraverso professionalità, attenzione ai dettagli e sensibilità. Qualità che hanno consentito a Stefania Lepore di ottenere uno dei riconoscimenti individuali assegnati dalla guida internazionale.

Un risultato che premia anche il progetto gastronomico di Luigi Lepore, chef alla guida di Casa Klopè, e che accende i riflettori su Francavilla Angitola, piccolo centro dell'entroterra vibonese. Il Service Award non equivale a una stella Michelin, ma rappresenta un riconoscimento specifico per l'eccellenza del servizio, componente essenziale dell'esperienza di alta cucina.

Le cinque stelle Michelin della Calabria

Per quanto riguarda i ristoranti stellati, la Calabria conferma cinque insegne, distribuite tra le province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria. Nessuna si trova nel Vibonese, che tuttavia conquista un posto nella geografia dell'eccellenza gastronomica regionale proprio grazie al premio assegnato a Francavilla.

Le cinque stelle non rappresentano nuovi ingressi, ma la conferma di ristoranti che hanno già ottenuto il prestigioso riconoscimento nelle precedenti edizioni.

Abbruzzino Oltre – Lamezia Terme (Catanzaro). Lo chef Luca Abbruzzino propone una cucina contemporanea che combina ricerca, tecnica e valorizzazione delle materie prime locali. Il Mediterraneo resta il principale riferimento di un percorso gastronomico nel quale trovano spazio pescato, crostacei e ingredienti identitari della Calabria, reinterpretati attraverso accostamenti e lavorazioni innovative.

Hyle – San Giovanni in Fiore (Cosenza). La Sila è al centro della proposta dello chef Antonio Biafora, che ha costruito un'identità gastronomica strettamente legata alla montagna, ai boschi e alle produzioni del territorio. Stagionalità e sperimentazione caratterizzano una cucina che trae ispirazione dal paesaggio silano.

Dattilo – Strongoli (Crotone). All'interno della tenuta agricola di famiglia, la chef Caterina Ceraudo sviluppa una cucina che mette in relazione tradizione, ricerca e sostenibilità. L'orto, l'olio e i prodotti della terra diventano protagonisti di piatti che reinterpretano la memoria gastronomica calabrese.

Qafiz – Santa Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria). Lo chef Nino Rossi porta l'Aspromonte nell'alta ristorazione attraverso una proposta creativa che valorizza ingredienti locali, biodiversità e nuove tecniche. Il territorio diventa così parte integrante dell'identità del ristorante.

Gambero Rosso – Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria). È il mare il protagonista della cucina dello chef Riccardo Sculli. Il pescato della costa ionica costituisce la base di una proposta che rilegge la tradizione marinara della Locride attraverso tecnica, creatività e attenzione alle materie prime.

La Guida Michelin 2027 restituisce dunque una geografia dell'alta cucina calabrese che attraversa territori e tradizioni differenti. Cinque ristoranti confermano la stella, mentre il Vibonese si distingue con il premio a Stefania Lepore. Un riconoscimento che ricorda come l'eccellenza nella ristorazione non si misuri soltanto dalla qualità dei piatti, ma anche dalla capacità di accogliere e far sentire ogni ospite al centro dell'esperienza.