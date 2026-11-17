«Con la pubblicazione dell’avviso rivolto ai Comuni costieri calabresi avviamo una fase importante del percorso di programmazione e sviluppo della portualità turistica regionale. L’obiettivo è raccogliere proposte progettuali utili a completare e potenziare la rete dei porti e degli approdi turistici della Calabria, valorizzando le peculiarità dei territori e creando nuove opportunità di crescita economica, turistica e occupazionale. Si tratta di un’azione strategica che punta a rafforzare l’attrattività della nostra regione e a costruire, insieme agli enti locali, una pianificazione organica e sostenibile delle infrastrutture portuali».

È quanto dichiara il vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici e alla Difesa del suolo della Regione Calabria, Filippo Mancuso, comunicando l’avvenuta pubblicazione dell’avviso per la raccolta delle proposte dei Comuni finalizzate alla realizzazione di nuovi porti e approdi turistici.

Entra, quindi, nella fase operativa il percorso messo in campo dalla Regione Calabria per il potenziamento della portualità turistica: dopo la Dgr numero 605 del 17 settembre 2026, con la quale la Giunta regionale ha avviato il percorso di aggiornamento del Master Plan della portualità turistica, puntando a una programmazione organica degli interventi di primo e secondo livello, il Dipartimento Governo del territorio, Difesa del suolo e Politiche per la casa ha attivato la ricognizione degli interventi necessari al completamento e al potenziamento della rete portuale regionale. Con i decreti dirigenziali 19081 e 19192 del 9 e 10 novembre 2026 è stata quindi attivata la manifestazione di interesse rivolta ai Comuni costieri calabresi, mediante la pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria e sul portale istituzionale regionale.

«L’Avviso – prosegue il vicepresidente Mancuso – è finalizzato a raccogliere proposte per il completamento e il potenziamento della rete portuale esistente e per la realizzazione di nuovi porticcioli, moli e approdi turistici, contribuendo alla costruzione di una rete di infrastrutture più moderna, diffusa e integrata con le caratteristiche dei territori. Con questa iniziativa passiamo dalla programmazione alla fase concreta di coinvolgimento delle amministrazioni locali. Vogliamo raccogliere le esigenze dei territori, completare le infrastrutture strategiche già previste e individuare nuove opportunità di sviluppo della portualità turistica, valorizzando l’enorme patrimonio costiero della Calabria».

«La Calabria – sottolinea infine Mancuso – deve valorizzare pienamente la propria posizione strategica nel Mediterraneo. I porti turistici non sono soltanto infrastrutture, ma veri e propri strumenti di sviluppo territoriale, capaci di mettere in relazione il mare con le nostre comunità, le attività produttive e le eccellenze dell’entroterra. Con il coinvolgimento diretto dei Comuni vogliamo costruire una strategia condivisa e concreta per il futuro della portualità regionale».

La manifestazione di interesse riguarda sia gli interventi di completamento e potenziamento della rete di primo livello, sia le proposte per la strutturazione della rete di secondo livello, attraverso nuovi porticcioli, moli e approdi turistici.

Particolare attenzione sarà riservata alla sostenibilità ambientale, alla tutela del paesaggio costiero, alla gestione dei sedimenti e alla prevenzione dei fenomeni erosivi, oltre che alla sostenibilità economica e alla capacità degli interventi di generare ricadute positive sui territori.

Le proposte dovranno inoltre contribuire al rafforzamento del turismo nautico, alla destagionalizzazione dei flussi turistici e all’integrazione tra le località costiere, i borghi e le aree interne, favorendo nuove opportunità di investimento, occupazione e sviluppo economico.

I Comuni interessati potranno presentare le proprie candidature utilizzando la modulistica allegata all’Avviso e rispettando le modalità indicate, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Burc, avvenuta in data 16 novembre 2026, ovvero entro il 15 gennaio 2027.

L’Avviso pubblico e la relativa documentazione allegata sono consultabili sul portale istituzionale della Regione Calabria al link: https://www.regione.calabria.it/bandi/manifestazione-di-interesse-per-la-ricognizione-degli-interventi-mirati-alla-realizzazione-di-nuovi-approdi-turistici-porti-e-interventi-di-completamento-della-rete-portuale-regionale/