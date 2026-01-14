Il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia Pietro Falbo ha espresso congratulazioni al comandante della Legione Carabinieri Calabria, generale Riccardo Sciuto, per la prestigiosa promozione da generale di Brigata a generale di Divisione, conferita con nomina a firma del ministro della Difesa.

«Si tratta –sottolinea il presidente Falbo- di un riconoscimento di altissimo valore che premia un percorso professionale contraddistinto da straordinarie doti umane e istituzionali, elevate capacità di comando e una visione strategica sempre orientata alla tutela dei territori, alla sicurezza di cittadini e imprese, e alla affermazione concreta dei principi di sicurezza e legalità. Nel corso del suo incarico alla guida della Legione Carabinieri Calabria, il generale Sciuto ha saputo garantire un’azione efficace e incisiva di controllo del territorio, rappresentando un punto di riferimento autorevole e affidabile per le istituzioni, le imprese e le comunità locali. In questa felice occasione –dice Falbo- desidero evidenziare la proficua e costante collaborazione che la Camera di Commercio ha avuto modo di instaurare con l’Arma dei Carabinieri sotto la sua guida, che ha consentito all’Ente camerale di condividere e sviluppare percorsi comuni finalizzati alla promozione della sicurezza e della legalità nel sistema imprenditoriale come nella collettività. Particolare rilievo hanno avuto le iniziative condivise rivolte alle giovani generazioni e al mondo della scuola, volte a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, il rispetto delle istituzioni e la consapevolezza del valore della collaborazione tra cittadini, imprese e forze dello Stato come presupposto essenziale per costruire opportunità di crescita economica e sociale partecipate, eque e diffuse. Nel rinnovare le più vive congratulazioni al generale di Divisione Riccardo Sciuto –conclude il presidente Falbo- a titolo personale e in nome dell’Ente camerale, auguro i migliori successi per il prosieguo di una carriera che continua a rappresentare un esempio di dedizione, competenza e servizio a beneficio dei territori e del Paese».