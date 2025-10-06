Una scena insolita ma carica di significato quella avvenuta a San Gregorio d’Ippona durante le elezioni regionali in Calabria. Una coppia di novelli sposi si è presentata al seggio elettorale subito dopo la cerimonia nuziale, ancora vestiti con gli abiti del grande giorno. Le immagini, che mostrano la sposa in elegante abito bianco mentre inserisce la scheda nell’urna, hanno fatto rapidamente il giro dei social, suscitando curiosità e ammirazione.

Gli sposi con il sindaco Pasquale Farfaglia

Il sindaco Pasquale Farfaglia ha voluto commentare l’episodio con un post pubblico: «Anche oggi San Gregorio d'Ippona dimostra grande senso civico e rispetto della democrazia. I nostri giovani sposi hanno esercitato il diritto al voto appena dopo aver pronunciato il Sì!». Un gesto simbolico che unisce amore e impegno civico, trasformando il giorno del matrimonio in una doppia celebrazione: quella dell’unione personale e della partecipazione democratica.