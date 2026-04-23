Il mercato settimanale di Vibo Valentia si terrà regolarmente sabato 25 aprile 2026, nonostante la concomitanza con la Festa della Liberazione. A comunicarlo è stato il Comune attraverso un avviso diffuso sui propri canali istituzionali, con cui Palazzo Luigi Razza ha informato la cittadinanza che l’appuntamento del sabato non subirà variazioni. Una notizia di servizio essenziale, ma tutt’altro che secondaria, perché riguarda un’abitudine consolidata per centinaia di famiglie, operatori ambulanti e attività commerciali che ogni settimana ruotano attorno all’area mercatale del capoluogo.

La conferma del mercato del 25 aprile arriva, peraltro, in una fase in cui il tema dei mercati è tornato al centro del dibattito cittadino. Proprio in questi giorni, sul versante di Vibo Marina, le opposizioni hanno presentato un ordine del giorno per chiedere il ritorno del mercato nel cuore della frazione, sostenendo che l’apertura del nuovo sottopassaggio avrebbe cambiato le condizioni in termini di sicurezza, viabilità e rapporto con il tessuto commerciale. Anche per questo l’avviso diffuso dal Comune sul mercato del sabato a Vibo città assume un valore che va oltre la semplice comunicazione pratica: conferma la continuità di un servizio atteso e riporta l’attenzione su un tema che, tra logistica, commercio e vivibilità urbana, resta particolarmente sentito in tutto il territorio comunale.