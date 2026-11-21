A Vibo Valentia, il destino di alcuni edifici storici continua a essere segnato da lunghi periodi di chiusura e da condizioni di conservazione sempre più problematiche. Tra questi figurano il Palazzo delle Accademie e l’ex chiesa dello Spirito Santo, due immobili che, nonostante gli interventi di restauro, hanno progressivamente perso le funzioni alle quali erano stati destinati. Il primo, recuperato nei primi anni Duemila, è rimasto inutilizzato dopo la cessazione delle attività che vi si svolgevano.

Il secondo, riconvertito in auditorium nel 2012, presenta oggi evidenti fenomeni di deterioramento, con ampie porzioni della facciata danneggiate e criticità segnalate anche negli ambienti interni. Una situazione che riporta l’attenzione sulla conservazione del patrimonio architettonico cittadino e sulla gestione delle risorse impiegate per il suo recupero.

Il Palazzo delle Accademie, già sede municipale prima della costruzione dell’attuale palazzo comunale, ha ospitato per alcuni anni ambienti del Conservatorio Fausto Torrefranca e del Politecnico Scientia et Ars. Con il trasferimento del Conservatorio e la cessazione delle attività del Politecnico, l’edificio ha perso la propria destinazione, rimanendo da allora chiuso.

All’esterno sono visibili alcuni segni di deterioramento, soprattutto nella parte inferiore della facciata, dove l’intonaco presenta distacchi e alterazioni. Maggiori interrogativi riguardano gli ambienti interni, le cui condizioni sarebbero compromesse da criticità che potrebbero incidere sulla sicurezza dell’immobile. Aspetti che richiederebbero verifiche tecniche per accertare l’effettiva entità dei problemi e stabilire quali interventi siano necessari.

Nel vibonese, dove alcune strutture storiche restaurate poco più di quindici anni fa sono già deteriorate.

Ben più evidente è il degrado dell’ex chiesa dello Spirito Santo, edificio cinquecentesco che, prima della costruzione dell’attuale Duomo, ha ricoperto tale funzione. Trasformato in auditorium con una capienza di circa trecento posti, il complesso era stato successivamente affidato al Conservatorio Fausto Torrefranca, ospitando concerti e iniziative culturali.

Oggi la facciata mostra estesi fenomeni di deterioramento, con ampie porzioni di intonaco distaccate e superfici sottostanti rimaste scoperte. Il danneggiamento interessa anche le aree prossime al portale monumentale, mentre, anche in questo caso, ulteriori criticità, probabilmente legate alle infiltrazioni d’acqua, sarebbero presenti all’interno, compromettendo la possibilità di utilizzare la struttura.

Lo stato dei due immobili solleva interrogativi sulla qualità dei precedenti interventi e sulla manutenzione effettuata negli anni. Il deterioramento riscontrato, soprattutto nel caso del complesso dello Spirito Santo, appare significativo considerando il periodo relativamente breve trascorso dal recupero.

Senza accertamenti tecnici non è possibile stabilire se le cause siano riconducibili a carenze esecutive, a una manutenzione insufficiente o ad altri fattori. Resta anche la questione delle risorse pubbliche già impiegate. Saranno, infatti, necessari ulteriori finanziamenti per intervenire su edifici che avrebbero dovuto beneficiare più a lungo dei lavori effettuati.

Il valore di un restauro, dunque, non si misura il giorno dell’inaugurazione, ma negli anni che seguono. Quando gli stessi edifici tornano a deteriorarsi, il problema non è soltanto il degrado, ma l’incapacità di garantire continuità agli interventi. E su questo, prima ancora di aprire nuovi cantieri, occorrono risposte precise.