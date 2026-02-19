Commossi messaggi da parte del mondo politico e associazionistico: «La città perde una figura autorevole, preparata e profondamente legata alla comunità. Anche a Potenza saprà portare avanti il delicato e complesso lavoro della magistratura»

La città di Vibo saluta Camillo Falvo, attuale procuratore di Vibo, chiamato a guidare la procura di Potenza. La notizia è stata diffusa nella giornata di ieri, generando diverse reazioni.

A prendere la parola, il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori.

«Voglio salutare con sincera gratitudine il procuratore Camillo Falvo, che lascia Vibo Valentia per assumere un nuovo e prestigioso incarico presso la Procura di Potenza. In questi anni il dott. Falvo ha rappresentato un punto di riferimento saldo, competente e sempre vicino alla cittadinanza. Il suo impegno su ogni fronte e la sua capacità di guidare la Procura con fermezza e visione hanno contribuito in modo decisivo a rafforzare la fiducia delle persone nelle istituzioni. Da vibonese, non posso nascondere il dispiacere per la sua partenza: Vibo perde una figura autorevole, preparata e profondamente legata alla comunità. Ma è innegabile che il lavoro di questi anni abbia prodotto un gruppo coeso, che saprà portare avanti il delicato e complesso lavoro della magistratura con lo stesso spirito di servizio e dedizione ai valori della Repubblica.

Sono certo che anche a Potenza il dott. Falvo saprà distinguersi con la stessa dedizione e professionalità che lo hanno fatto apprezzare da tutti noi. A lui va il mio più sincero ringraziamento e l’augurio di un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali».

Ferro: «A Vibo conseguiti risultati di rilievo»

«Rivolgo le mie congratulazioni al procuratore Camillo Falvo per la nomina a procuratore distrettuale della Repubblica di Potenza, deliberata dal plenum del Consiglio superiore della magistratura». Lo dichiara il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che ringrazia il magistrato «per il lavoro svolto nei precedenti incarichi in Calabria. Da sostituto procuratore della Dda di Catanzaro — ricorda Wanda Ferro — ha coordinato importanti inchieste contro la criminalità organizzata e, negli anni alla guida della Procura di Vibo Valentia, ha conseguito risultati di grande rilievo sia nell’azione di contrasto all’illegalità, anche in settori delicati come quello ambientale, sia nel miglioramento dell’efficienza dell’ufficio, come evidenziato nella relazione al Csm, con l’abbattimento totale dell’arretrato e un sensibile aumento dei procedimenti trattati. Ho sempre apprezzato la sua grande disponibilità alla collaborazione istituzionale e l’impegno nel promuovere la cultura della legalità. Sono certa che anche nel nuovo incarico a Potenza saprà proseguire con la stessa capacità e la stessa determinazione dimostrate in Calabria».

Libera: «Volto umano di uno Stato presente»

Quindi l’intervento del Coordinamento provinciale di Libera: «Abbiamo appreso la recente decisione del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura di nominare il Dott. Camillo Falvo alla guida della Procura della Repubblica di Potenza. Si tratta di un incarico di altissimo profilo istituzionale, che rappresenta il giusto riconoscimento di un percorso professionale contraddistinto da competenza, equilibrio e straordinario senso dello Stato.

Nel corso del suo mandato, avviato nel 2019 alla guida degli uffici giudiziari di Vibo Valentia, il Procuratore Falvo ha rappresentato un punto di riferimento autorevole in una fase particolarmente delicata per il nostro territorio. La sua azione si è distinta non solo per il rigore investigativo, la fermezza nel contrasto alla criminalità comune e organizzata, ma anche per la profonda conoscenza del contesto sociale, economico e culturale in cui le dinamiche mafiose si radicano e si sviluppano.

Il lavoro attento e scrupoloso alla guida della Procura della città capoluogo ha permesso di promuovere un’azione giudiziaria incisiva e coerente, orientata non soltanto alla repressione, ma anche alla prevenzione con particolare attenzione alle problematiche ambientali del territorio.

Al tempo stesso, il Dott. Falvo ha incarnato il volto umano di uno Stato presente, capace di ascoltare e di dialogare. Non si è mai sottratto al confronto con la società civile, dedicando tempo ed energie a numerose iniziative pubbliche. Una collaborazione che ha segnato il nostro percorso associativo e di cui gli siamo grati: numerosi gli incontri ai quali non ha mai fatto mancare la propria disponibilità; nonostante i molteplici e gravosi impegni istituzionali, ha sempre trovato il tempo per essere presente, testimoniando con i fatti un’attenzione autentica e costante verso la comunità.

Particolarmente significativa è stata la sua attenzione verso il mondo della scuola: gli incontri con gli studenti, il dialogo diretto con le giovani generazioni e l’impegno nella diffusione della cultura della legalità hanno rappresentato un investimento concreto sul futuro del territorio.

La sua disponibilità, unita a una profonda conoscenza delle realtà locali e delle dinamiche criminali che le attraversano, ha lasciato un segno tangibile nella nostra comunità, contribuendo a rafforzare la fiducia delle cittadine e dei cittadini nelle istituzioni e a promuovere una crescita collettiva fondata sulla consapevolezza e sulla responsabilità: perché una comunità più consapevole è anche una comunità più libera, capace di riconoscere e contrastare ogni forma di condizionamento e illegalità. Siamo certi che il Dott. Camillo Falvo saprà mettere a disposizione della Procura di Potenza la medesima professionalità, la stessa integrità morale e la stessa determinazione che hanno contraddistinto il suo operato a Vibo Valentia.

Nell’esprimere la nostra più profonda gratitudine, desideriamo rivolgere al Dott. Falvo i nostri più sentiti auguri per questa nuova e prestigiosa responsabilità, con la certezza che questa nuova esperienza sarà ricca di ulteriori e meritati successi».

Il saluto dell’ex sindaco Limardo

Quindi il messaggio dell’ex sindaco Maria Limardo: «Desidero esprimere pubblicamente un sentito ringraziamento al Procuratore della Repubblica per il lavoro svolto nel nostro territorio nei lunghi e difficili anni in cui sono stata Sindaco e formulare i migliori auguri per il nuovo e prestigioso incarico che lo attende.

Nel corso degli anni, la collaborazione istituzionale tra l’Amministrazione comunale e la Procura della Repubblica è stata intensa e proficua a tutti i livelli, in tutte le questioni che hanno visto coinvolto il Comune ho trovato nel Procuratore Falvo sostegno e incoraggiamento.

In particolare nelle numerose iniziative volte al contrasto dell’illegalità, alla tutela del territorio e al ripristino della legalità urbanistica, anche attraverso importanti interventi di demolizione di opere abusive.

L’azione della Procura ha rappresentato un punto di riferimento fermo e costante, fondamentale per affermare concretamente i principi di giustizia, trasparenza e rispetto delle regole.

A nome personale, desidero sottolineare l’alto valore del lavoro svolto e il contributo offerto al rafforzamento della cultura della legalità nella nostra comunità.

Al Procuratore Camillo Falvo rivolgo un sincero augurio di buon lavoro nella nuova sede, con la certezza che continuerà a distinguersi per professionalità, equilibrio e alto senso dello Stato».