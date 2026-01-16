Per improvvisi motivi di salute certificati, Raoul Bova non potrà affrontare il viaggio e andare in scena nello spettacolo Il nuotatore di Auschwitz, previsto per domani al Teatro Comunale di Vibo Valentia. L’organizzazione ha comunicato il rinvio dell’evento, scusandosi con il pubblico per il disagio e ringraziando gli spettatori per la comprensione dimostrata.

La produzione ha già concordato una nuova data: lo spettacolo verrà recuperato sabato 18 aprile. I biglietti singoli già acquistati resteranno validi per la nuova rappresentazione, mentre chi non potrà partecipare avrà la possibilità di richiederne il rimborso secondo le modalità previste.

Il rinvio non intacca il valore artistico e culturale dell’opera, che racconta una storia vera di sport, resistenza e memoria, e che ha suscitato grande interesse anche nel pubblico calabrese. AMACalabria e il Teatro di Vibo Valentia hanno ribadito la volontà di garantire lo svolgimento dello spettacolo nelle migliori condizioni possibili, confermando l’impegno a tutelare sia gli artisti sia gli spettatori.

L’appuntamento con Il nuotatore di Auschwitz è dunque solo rimandato, in attesa di tornare in scena davanti al pubblico vibonese.