La Regione rende disponibili le risorse per installare e potenziare le telecamere sul territorio. Da Crotone a Soverato, da Caulonia a Melito Porto Salvo: finanziamenti fino a 360mila euro per contrastare criminalità e reati ambientali

Cinque milioni di euro per realizzare e potenziare i sistemi di videosorveglianza sul territorio regionale. La Cittadella ha reso esecutiva la dote finanziaria con un decreto adottato nei giorni scorsi con cui assegna le risorse a trenta amministrazioni locali. L'iniziativa ha lo scopo di supportare quei comuni che, pur in presenza di un forte fabbisogno di sicurezza territoriale, non erano riusciti ad accedere alle risorse statali del pon legalità gestito dal ministero dell'Interno.

Negli intenti della Cittadella, le nuove infrastrutture tecnologiche non svolgeranno solo una funzione deterrente contro la criminalità e i reati ambientali, ma si inseriscono in una strategia più ampia orientata alla tutela dello spazio pubblico e alla valorizzazione dei contesti urbani caratterizzati da vulnerabilità sociale e contrazione demografica.

Il piano economico poggia su due distinte linee di finanziamento. La quota poc 2014/2020 assegna 2.200.000 euro ai primi dodici comuni collocati in graduatoria. In cima alla classifica figurano Castiglione Cosentino e Celico con un punteggio di merito di 89 punti, seguiti da centri quali Squillace, Crosia, Caulonia, San Giorgio Albanese, Lattarico, Sant'Ilario dello Ionio, Crotone, Mongiana, Maierato e Settingiano.

La seconda quota relativo al pac 2007/2013, mobilita una dotazione finanziaria di 2.773.870, grazie ad una rimodulazione finanziaria, per scorrere la graduatoria e finanziare altri diciotto enti locali. Tra i centri beneficiari di questa seconda tranche compaiono Melito Porto Salvo, Soverato, Polistena, Serrastretta, Cessaniti e Sellia Marina.

Ecco l'elenco dei trenta comuni beneficiari del finanziamento regionale per gli impianti di videosorveglianza.

Videosorveglianza in Calabria, i Comuni finanziati con risorse POC

Castiglione Cosentino (CS) – € 184.457,05 (Punteggio: 89)

Celico (CS) – € 106.059,86 (Punteggio: 89)

Squillace (CZ) – € 200.000,00 (Punteggio: 88)

Crosia (CS) – € 107.554,56 (Punteggio: 88)

Caulonia (RC) – € 106.488,92 (Punteggio: 88)

San Giorgio Albanese (CS) – € 360.748,22 (Punteggio: 88)

Lattarico (CS) – € 247.103,33 (Punteggio: 88)

Sant'Ilario dello Ionio (RC) – € 225.000,00 (Punteggio: 88)

Crotone (KR) – € 180.000,00 (Punteggio: 87)

Mongiana (VV) – € 199.000,00 (Punteggio: 87)

Maierato (VV) – € 178.400,00 (Punteggio: 87)

Settingiano (CZ) – € 105.188,06 (Punteggio: 87

Videosorveglianza in Calabria, i Comuni finanziati con risorse PAC