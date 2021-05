Viabilità, al via i lavori sulla ex ss 110 tra Vallelonga e San Nicola da Crissa

Interventi in corso lungo le strade del Vibonese. Ne dà contezza l’Anas, società del Gruppo Fs italiane attraverso una nota stampa. Tra i lavori in programma anche il risanamento della pavimentazione stradale lungo la Nsa 572 ‘Di Monte Cucco e di Monte Pecoraro’ (ex ss 110), tra i comuni di Vallelonga e San Nicola da Crissa, in provincia di Vibo Valentia. Pertanto per consentire le attività, a partire da domani e fino al 25 maggio 2021, sarà in vigore un senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri dal km 18,900 al km 26,700.