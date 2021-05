Razzo cinese, il Comune di Nicotera chiude il cimitero e annulla il mercato

È massima allerta, in Calabria, per la caduta del razzo cinese Lunga Marcia 5B la cui traiettoria intercetterebbe parte del territorio regionale e, in particolare, secondo le simulazioni, quello della provincia di Vibo Valentia.

Tanto che la stessa Prefettura vibonese – sulla scorta dell’avviso di Protezione civile – ha diramato un messaggio di allerta con alcune indicazioni rivolte ai Comuni. «La previsione di rientro sulla Terra – si spiega nel documento – è fissata per le ore 2:24 del 9 maggio 2021, con un margine temporale di incertezza di 6 ore. Pertanto, l’allerta è da considerarsi dalle 20:24 di sabato 8 maggio 2021 fino alle 08:24 di domenica 9 maggio 2021. Il Dipartimento consiglia, in quell’arco temporale di stare in casa, lontani da finestre e porte vetrate; i frammenti, impattando sui tetti degli edifici, potrebbero causare danni, perforando i tetti e i solai sottostanti, così determinando anche pericolo per le persone».

Quindi l’invito rivolto ai sindaci e commissari straordinari ad «attivarsi per le necessarie attività di comunicazione/informazione alla popolazione, affinché sia adottata ogni utile cautela del caso, indicando, in via preventivo-precauzionale, quale arco temporale da osservare il seguente: dalle ore 20 di sabato 8 maggio 2021 fino alle ore 9 di domenica 9 maggio 2021».

L’ordinanza del Comune di Nicotera

Un invito raccolto dalle Amministrazioni locali vibonese che, in queste ore, dai loro canali ufficiali stanno diramando avvisi per allertare la popolazione sui possibili rischi. Di più ha fatto il Comune di Nicotera che, in ragione di tale allerta, e con grande – forse eccessivo – zelo, ha annullato il mercato domenicale e disposto la chiusura del cimitero comunale per la giornata di domani, domenica 9 maggio (vedi l’ordinanza in basso).