«Mio figlio dilaniato e fatto e pezzi»: il dolore e la rabbia di Sara Scarpulla nel format di LaC Rinascita Scott – Video

«A pensare che questo mio figlio sia stato dilaniato, fatto a pezzettini, che non hanno potuto nemmeno trovare le ossa…». Non riesce a trattenere le lacrime Sara Scarpulla, madre di Matteo Vinci, il biologo di Limbadi ucciso da un’autobomba il 9 aprile 2018. Una mamma coraggio, che nel dolore più lacerante mai ha smesso di lottare per ottenere verità e giustizia: «Le famiglie Mancuso, Di Grillo e Barbara per me devono rimanere sepolte vive in carcere».



L’intervista completa realizzata dalla giornalista Carmen Bellissimo andrà in onda domani sera, venerdì 14 maggio, nella nuova puntata di Rinascita Scott – Il maxiprocesso alla ‘ndrangheta, il format condotto da Pino Aprile e Pietro Comito.



In studio il professore Girolamo Lo Verso, docente di psicologia clinica dell’Università di Palermo, autore di numerose pubblicazioni sulla psicologia mafiosa, e all’avvocato Michele Gigliotti, difensore di numerosi collaboratori e testimoni di giustizia e patrono di parte civile al maxiprocesso.

In collegamento anche Klaus Davi, Anna Sergi, Giovanni Impastato, Nino Florenzano. Appuntamento alle 21.30 su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre. Anche in streaming sulle nostre testate.