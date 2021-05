Covid, a Nicotera alunno positivo all’Industriale: scuola chiusa fino a sabato

Il sindaco sospende l'attività didattica didattica in presenza da domani, 21 maggio, in attesa che l'Asp disponga i tamponi per studenti, professori e personale amministrativo

Il sindaco di Nicotera Giuseppe Marasco ha emesso un’ordinanza con la quale sospende le attività didattiche in presenza all’istituto Industriale “Russo”.

Una sospensione che non riguarda, però, gli studenti diversamente abili, ai quali è consentita la presenza in classe, previa valutazione da parte dell'istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto, dalla data della presente fino a domenica 23 maggio compreso.

«Quando tutto sembrava che la situazione emergenziale stesse per rientrare – ha commentato il sindaco Marasco in un diretta Facebook – un nuovo caso di Covid 19 è stato riscontrato all’istituto tecnico di Nicotera. Nella tarda mattinata mi è stato comunicato che un alunno a un controllo successivo alla positività di un familiare è risultato anch’esso positivo. Sentita la dirigente Piro, abbiamo deciso che da domani verrà attivata la Dad fino a sabato, in modo che l’Asp ci comunichi una data utile per sottoporre a tampone studenti, professori e personale amministrativo. L’ordinanza è stata emanata a scopo preventivo».