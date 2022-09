Covid in Calabria, contagi stabili e 2 morti: i dati nel Vibonese

Stabile la situazione dei contagi da Covid in Calabria. I nuovi casi sono 473 con un tasso di positività del 14,21% (ieri 14,82%). Due le vittime, con il totale che arriva a 2.988. Nel saldo tra ingressi e uscite, calano di 3 i ricoverati in area medica (129) e crescono di 1 quelli in terapia intensiva (7).

I casi attivi sono 39.374 (-536), gli isolati a domicilio 39.238 (-534) ed i nuovi guariti 1.007.

I dati in ogni provincia

Catanzaro (+108); Cosenza (+145); Crotone (+41); Reggio Calabria (+124); Vibo Valentia (+53). Altra Regione o Stato Estero (+2)

I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.739.624 con 549.698 positivi.

I casi positivi

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 22 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2461 in isolamento domiciliare; 90740 guariti, 377 deceduti.

– Cosenza: 64 in reparto, 1 in terapia intensiva, 31500 in isolamento domiciliare; 123446 guariti, 1292 deceduti.

– Crotone: 16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 417 in isolamento domiciliare; 54349 guariti, 260 deceduti.

– Reggio Calabria: 14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1883 in isolamento domiciliare; 186728 guariti, 855 deceduti.

– Vibo Valentia: 10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 789 in isolamento domiciliare; 47442 guariti, 186 deceduti.

Articoli correlati