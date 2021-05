Incidente mortale sull’A2, auto in fiamme e traffico bloccato in direzione Nord

Traffico bloccato sull’A2 Salerno Reggio Calabria in direzione Nord, tra gli svincoli di Pizzo e Lamezia Terme a causa di un incidente mortale. Il sinistro si è verificato poche ore fa tra un furgone e una fiat punto. I due mezzi, per cause in corso di accertamento, sono entrati in collisione. La fiat punto dopo l’impatto ha preso fuoco. Deceduto il conducente, P.A. di 56 anni, residente a Platania (Cz). Grave una donna trasportata in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro. Il traffico – rende noto l’Anas – è provvisoriamente bloccato in direzione Fisciano. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale Anas. La circolazione sarà ripristinata nel più breve tempo possibile.

Seguono aggiornamenti