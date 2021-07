In fiamme Fiat Doblò a Mileto, indagini in corso

Indagini in corso da parte dei carabinieri della Stazione di Mileto per far luce sull’incendio che la scorsa notte ha distrutto un Fiat Doblò. Il mezzo si trovava parcheggiato sulla pubblica strada, in via Vittorio Emanuele, ed appartiene ad un cinquantenne del luogo. Sul posto per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia, chiamati da alcuni passanti che hanno notato il fumo e, quindi, le fiamme. I militari dell’Arma non escludono, al momento, alcuna ipotesi.