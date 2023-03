Auto in fiamme a Tropea, intervento dei vigili del fuoco

Un’autovettura è andata in fiamme poco prima dell’alba a Tropea. L’auto, una Toyota Yaris, si trovava parcheggiata all’interno di un cortile di proprietà privata quando intorno alle ore 5 ha preso fuoco. Sul posto per spegnere le fiamme si sono portati i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e cercato di limitare i danni che sono comunque ingenti, atteso che l’auto è divenuta quasi inservibile. Sul posto – in via Libertà – per i rilievi del caso si sono portati anche i carabinieri.

