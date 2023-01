Raid incendiari a San Costantino e Ionadi, in fiamme auto ed escavatore

Escalation criminale fra San Costantino Calabro e Ionadi. Nelle ultime ore sono stati dati alle fiamme due mezzi. Nel primo caso ad essere preso di mira da ignoti malviventi è stato un escavatore della ditta Redel che sta eseguendo dei lavori per conto dell’Enel su una strada comunale. Nel secondo caso (che risale a domenica) è stata invece data alle fiamme un’autovettura che si trovava in una strada di campagna nel territorio comunale di Ionadi confinante con San Costantino. Su entrambi gli episodi criminali – al momento non legati fra loro – sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.

