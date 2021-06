Donne e ‘ndrangheta, l’intercettazione a Rinascita: «Bastardi, speriamo li ammazzino…»

Riferendosi alle forze dell'ordine, a parlare è una mamma che racconta al figlio di un controllo effettuato poco prima nella sua abitazione. La telefonata intercettata andrà in onda questa sera alle 21.30 su LaC Tv

«Se ne sono andati, sperando che li ammazzino… Lascia stare che sono venuti i cani, i bastardi… Hanno fatto il macello, i bastardi... Qui dentro, in questa casa, con i cani…». A parlare è una donna, una mamma che racconta al figlio di un controllo antidroga effettuato poco prima dai carabinieri e dagli agenti della Questura in casa. L’intercettazione shock risale al 29 settembre del 2018 ed è agli atti di Rinascita Scott, il maxiprocesso scaturito dall’inchiesta coordinata dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e sarà trasmessa questa sera.

Anche del rapporto tra donna e ‘ndrangheta parleremo nella puntata del format LaC condotto da Pino Aprile e Pietro Comito in onda questa sera alle 21.30 su LaC Tv grazie al contributo degli ospiti in studio e in collegamento e grazie anche al contributo di Marisa Manzini, procuratore aggiunto di Cosenza.