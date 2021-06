Scomparso da una settimana nel Vibonese, avviate le ricerche

Un sessantenne di Mileto, residente a Rombiolo, non ha fatto rientro a casa. I familiari hanno allertato le forze dell’ordine

La Prefettura di Vibo Valentia ha attivato il Piano per le persone scomparse per avviare le ricerche di Antonio Pagnotta, 60 anni, originario di Mileto ma domiciliato da una sorella residente nel comune di Rombiolo. L’ultima volta – circa una settimana fa – sarebbe stato avvistato a Vibo Valentia. Sono stati i familiari, non vedendolo più rientrare a casa, ad allertare le forze dell’ordine.