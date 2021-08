Tropea, controlli serrati della polizia: sequestrata droga e 2 uomini denunciati

Nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nonché dei reati in genere, nei giorni scorsi, e precisamente dalla serata di giovedì alle prime luci dell’alba di venerdì, a Tropea sono stati predisposti mirati servizi effettuati dai poliziotti di Tropea, guidati dall’ispettore superiore Filangeri e dal sovrintendente Laria. [Continua in basso]

A Drapia ad un soggetto trovato in possesso di 4,2 grammi di marijuana gli è stata contestata una sanzione amministrativa. A Tropea, invece, durante un controllo di polizia veicolare e personale, sono stati rinvenuti e sequestrati 4 involucri in cellophane contenenti 1,6 grammi di cocaina, a seguito del quale è scattata la denuncia in stato di libertà per due uomini del posto, perché ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività ha permesso di controllare 91 persone, 35 veicoli, 2 contestazioni al Codice della strada, 5 perquisizioni sul posto.