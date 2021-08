Eroi a quattro zampe nelle acque di Vibo Marina, il plauso di Falduto

Michele Falduto

«Come assessore al Turismo volevo esprimere la mia grande soddisfazione per lo spettacolare evento di esercitazione della Scuola italiana cani di salvataggio realizzato unitamente al personale della Capitaneria di porto di Vibo Marina ed in collaborazione con la Protezione civile regionale, l’Asd centro addestramento cinofilo Aquile di Calabria, la sezione provinciale Csain, a cui porgo i ringraziamenti dell’amministrazione che rappresento». A parlare è Michele Falduto, titolare della delega al Turismo e allo spettacolo al Comune di Vibo Valentia. [Continua in basso]

«L’evento, che rientra nella Festa del Mare, voluta dall’amministrazione – aggiunge l’interessato – ha coinvolto centinaia di persone, soprattutto tanti bambini, intente ad osservare, in maniera entusiasta, la bravura dei cani da salvataggio e dei loro conduttori, nella simulazione in mare finalizzata a “salvare delle vite”. È ovvio che era solo un’esercitazione ma tante volte, quello che è stato “costruito, succede purtroppo nella vita reale. Avere la possibilità di poter contare su tali professionisti (cani e conduttori) rende la vita dei turisti e dei bagnanti locali molto più sicura. Un ringraziamento particolare, oltre a quelli già espressi in premessa, mi sento di rivolgerlo a Giovanni Depietra, addestratore cinofilo di professione, anima dell’Asd Aquile di Calabria, con sede a Portosalvo, che – chiude Falduto -da sei anni ormai opera con e nella Protezione civile regionale, che ha voluto ed organizzato l’esercitazione in maniera impeccabile».