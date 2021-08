Vibonese, circolava senza assicurazione e patente: tre sequestri in sole 24 ore

A Mileto, un motociclista, è stato sorpreso dai carabinieri della Radiomobile di Vibo Valentia, alla guida di un motoveicolo che nonpoteva circolare perché precedentemente sottoposto a sequestro dagli stessi militari, appena tre giorni prima. In particolare, la stessa moto, gli era stata sequestrata e affidata in custodia giudiziale perché il motociclista è stato sorpreso alla guida senza patente e privo di copertura assicurativa. Come se due sequestri nel giro di 24 ore nonbastassero, il soggetto non si è dato per vinto ed ha continuato imperterrito ad assumere una condotta illecita sotto il profilo della circolazione della strada. A poche ore di distanza, ha deciso di passare dalle 2 ruote ormai affidate ad un deposito giudiziale, alle quattro ruote. È stato infatti nuovamente fermato alla guida di una vettura senza averne alcun titolo vista la patente ritirata. La vettura è stata sottoposta a sequestro e affidata anch’essa al deposito giudiziale. [Continua in basso]

Ad un altro utente della strada, sorpreso alla guida di un motoveicolo senza copertura assicurativa e con patente revocata, oltre le sanzioni amministrative sono stati contestati anche illeciti penali. Durante la perquisizione del veicolo è stato trovato infatti un coltello a serramanico di genere vietato. Oltre trecento i veicoli controllati in tutta la provincia nella settimana di Ferragosto, numerose le infrazioni al codice della strada elevate, che nei casi più gravi hanno comportato il ritiro della patente: una decina in tutto i documenti di guida ritirati.