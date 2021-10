Furto in parafarmacia e ambulatorio veterinario a Pizzo, indagini in corso

I carabinieri della locale Stazione impegnati ad assicurare alla giustizia i ladri che per non lasciare tracce hanno asportato pure l’hard disk dell’impianto di videosorveglianza

Indagini dei carabinieri della Stazione di Pizzo Calabro sul furto ai danni della Parafarmacia e dell’ambulatorio veterinario ubicati sotto i portici di via Nazionale e di proprietà della veterinaria Chiarina Cristelli. I ladri sono entrati dall’ingresso posteriore dell’ambulatorio, cercando così di eludere il sistema di videosorveglianza. La proprietaria delle attività commerciali prese di mira – già dirigente del servizio sanitario dell’Asp di Vibo – è attualmente imputata nel maxiprocesso Rinascita Scott per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (è accusata di aver favorito il clan Accorinti di Zungri rivelando i controlli dei Nas e suggerendo quando compiere i furti di bestiame).

Ancora da quantificare l’importo del denaro portato via dai ladri che per non lasciare tracce hanno asportato anche l’hard disk dell’impianto di videosorveglianza.