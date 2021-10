Maierato, precipita con il parapendio: interviene l’elisoccorso

Grave incidente poche ore fa nel Vibonese. Un pilota di parapendio A. C. di 47 anni di Bronte, in provincia di Catania, è precipitato su una collina di Maierato, nei pressi di un Resort. Sul posto un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso che ha trasportato il ferito all’ospedale Pugliese di Catanzaro. L’incidente si è verificato poco dopo le 13 di oggi. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica.