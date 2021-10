Inchiesta Mala Pigna, ecco i nomi degli indagati e le società sequestrate

L’inchiesta condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria “Mala Pigna” (che ha visto, tra gli altri, l’arresto dell’avvocato Giancarlo Pittelli accusato di concorso esterno in associazione mafiosa) ha portato a 29 misure cautelari personali ed al sequestro di cinque aziende di trattamento dei rifiuti tra la Calabria e l’Emilia Romagna. Al centro dell’indagine un traffico di rifiuti gestito dalla cosca dei Piromalli. L’epicentro delle operazioni illecite sarebbe stato Gioia Tauro. Con l’ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip Vincenza Bellini, sono finiti in carcere esponenti di vertice della famiglia mafiosa ma anche imprenditori di riferimento della cosca Piromalli. [Continua in basso]

I nomi

In carcere

Rocco Delfino alias “u rizzu”, cl. 1962, residente a Satriano (CZ)

Giovanni Delfino, cl. 1957, residente a Gioia Tauro (RC)

Giovanni Delfino, cl. 1993, residente a Gioia Tauro (RC)

Salvatore Delfino, cl. 1990, residente a Gioia Tauro (RC)

Domenico Cangemi, cl. 1960, residente a Gioia Tauro (RC)

Aurelio Messineo, cl. 1964, residente a Gioia Tauro (RC)

Francesco Benito Palaia, cl 1973, residente a Rosarno (RC)

Giancarlo Pittelli, cl. 1953, residente a Catanzaro

Roberto Forgione, cl.82, residente a Rizziconi (RC)

Ai domiciliari

Giuseppe Antonio Nucara, cl. 1964, residente a Reggio Calabria

Alessio Alberto Gangemi, cl. 1971, residente a Reggio Calabria

Deborah Anna Cannizzaro, cl. 1968, residente a Reggio Calabria

Concetta Zappone, cl. 1973, Residente a Palmi (RC)

Domenico Giordano, cl. 1980, residente a Melicucco (RC)

Giulio Calabretta, cl. 1975, residente a Lamezia Terme (CZ)

Salvatore Trovato Mazza, cl 1962, Residente a Taurianova (RC)

Orlando Galatà, cl. 1964, residente a Melicucco (RC)

Pier Paolo Cavallari, cl. 1966, residente a Ravenna

Vincenzo Muratore, cl. 1977, residente a Gioia Tauro (RC) [Continua in basso]

Obbligo di dimora

Cosimo Bevilacqua, cl. 1962, residente a Marina di Gioiosa Ionica (RC)

Domenico Amato, cl. 1964, residente a Rizziconi (RC)

Mariapaola Palermo, cl. 1972, residente ad Aprigliano (CS)

Pierino Amato, cl. 1991, residente a Laureana di Borrello (RC)

Francesca Arceri, cl.1990, residente a San Ferdinando (RC)

Girolamo Bruzzese, cl.1972, residente a Gioia Tauro (RC)

Giuseppe Petracca, cl. 1966, residente ad Asti

Riccardo Marino alias “Byron”, cl. 1966, residente a Roncello (MB)

Matteo Rocco Delfino, cl 2000, residente a Gioia Tauro (RC) [Continua in basso]

Obbligo di firma

Fabio Taverniti, cl. 1985, residente a Rizziconi (RC)

Indagati a piede libero

Bruno Ginardo, cl. 1963, residente a Catanzaro

Giuseppe Tomaselli, cl. 1963, residente a Gioia Tauro (RC)

Elia Gullo, cl. 1981, residente a San Pietro a Maida (CZ)

Tosco Remiddi, cl 1964, residente a Gioia Tauro (RC)

Ilenia Tripolino, cl. 1989, residente a Marina di Gioiosa Ionica (RC)

Alessandra Mastrorocco, cl. 1972, residente a Ravenna

Bardhok Kola alias “Bianco”, cl. 1964, residente a Cervaro (FR)

Giuseppe Calabretta, cl. 1969, residente a Pineto (TE)

Leone Sergi, cl. 1956, residente a Reggio Calabria

Salvatore Priore, cl. 1955, residente a castel Maggiore (BO)

Le società coinvolte

Ecoservizi S.R.L., sede legale a Gioia Tauro

Mc Metalli S.R.L., sede legale a Teramo

Ditta Individuale DR di Rocco Delfino, sede legale a Catanzaro

Cm Servicemetalli S.R.L., sede legale a Ravenna

Delfino S.R.L., sede legale Gioia Tauro

