Droga: pure tre vibonesi fra gli indagati dell’operazione contro i lametini

Ci sono anche tre vibonesi fra i 99 indagati dell’inchiesta del pm della Dda di Catanzaro Chiara Bonfadini e della Squadra mobile di Catanzaro. Si tratta di: Francesco Betrò, 38 anni, nativo di Vibo ma domiciliato in Svizzera; Domenico Cracolici, 51 anni, di Maierato, residente a Cortale; Vincenzo Taccone, 63 anni, nativo di Nicotera e residente a Ionadi. Francesco Betrò è accusato di aver ricevuto il 29 aprile 2018 due dosi di marijuana da soggetti del lametino al fine di spacciarle al minuto. Domenico Cracolici, invece, avrebbe ricevuto dal lametino Antonio Torcasio un’autovettura sottratta ad un cliente che non aveva saldato un debito relativo ad una cessione di cocaina. Domenico Cracolici è poi accusato di aver fatto da intermediario per la cessione di 150 grammi di cocaina in data 24 dicembre 2017.



Infine Vincenzo Taccone è accusato di aver ceduto 12 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina di due diverse qualità, destinata al successivo spaccio al dettaglio. Il reato sarebbe stato commesso a Mileto e Lamezia Terme il 23 ottobre 2018. Nei confronti di Enzo Taccone il gip ha applicato la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con divieto di spostarsi dalla propria dimora dalle ore 19:30 alle ore 7:00, e obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.