Covid, boom di guarigioni nel Vibonese ma contagi ancora alti: il bollettino regionale

In tutta la regione registrati 2.115 e 7 morti. In provincia di Vibo i decessi da inizio pandemia salgono a 150

Boom di guarigioni oggi in Calabria: è questo il principale dato che emerge dal bollettino odierno della Regione. Sono 4.076 i guariti, di cui 2.085 sono relativi al Vibonese. Si mantengono comunque alti i contagi: nell’ultima giornata sono stati 2.115 , a fronte di 11.683 tamponi analizzati e con un tasso di positività al 18,10%. Lieve calo dei ricoveri: sono meno due in area medica e meno uno in terapia intensiva. E vi sono anche 7 morti. [Continua in basso]

Covid Calabria, i nuovi contagi

I nuovi casi sono così suddivisi: 249 a Catanzaro, 78 a Cosenza, 213 a Crotone, 1180 a Reggio Calabria, 292 a Vibo Valentia, 3 da fuori regione.

I morti sono relativi 3 a Reggio, 1 a Cosenza, 1 a Catanzaro, 1 a Crotone e 1 a Vibo.

Covid Calabria, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 5827 (71 in reparto, 8 in terapia intensiva, 5748 in isolamento domiciliare); 21831 guariti, 220 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 11559 (130 in reparto, 11 in terapia intensiva, 11418 in isolamento domiciliare); 32566 guariti, 875 deceduti.

– Crotone: casi attivi 3061 (25 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3036 in isolamento domiciliare); 17849 guariti, 179 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 14050 (100 in reparto, 8 in terapia intensiva, 13942 in isolamento domiciliare); 71356 guariti, 619 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 11849 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11835 in isolamento domiciliare); 13001 guariti, 150 deceduti.

L’Asp di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 2 nuovi casi a domicilio.

L’Asp di Crotone comunica che dei 314 casi confermati in data odierna 1 soggetto è stato attribuito al setting altro/fuori regione.