Terremoto: scossa nel Reggino avvertita pure nel Vibonese

Una scossa di terremoto è stata avvertita alle ore 14 in Calabria. Il sisma, di breve durata, è stato accompagnato da un boato. Secondo la sala sismica INGV-Roma si è trattato di un terremoto di magnitudo 3.3 localizzato a 2 km ovest da Feroleto della Chiesa (in provincia di Reggio Calabria), ad una profondità di 12 km. Il terremoto è stato avvertito anche in alcuni comuni del Vibonese ed a Vibo Valentia città. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.