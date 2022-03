Omissione d’atti d’ufficio, assolti gli ex commissari dell’Asp di Vibo

Erano accusati di non aver richiesto il certificato di prevenzione incendi negli ospedali di Serra e Tropea, oltre che nello Jazzolino

Il Tribunale di Vibo Valentia ha assolto dall’accusa di omissione in atti d’ufficio l’ex commissario straordinario dell’Asp di Vibo, Maria Pompea Bernardi, e l’ex direttore generale della stessa Azienda sanitaria Angela Caligiuri. Erano entrambe accusate di aver omesso di richiedere il rinnovo o il rilascio del certificato di prevenzione incendi negli ospedali di Vibo, Serra e Tropea o, comunque, di presentare la Scia nei termini di legge. La vicenda giudiziaria – per la quale si era registrato un decreto penale di condanna, opposto dalla difesa – nasceva da una relazione dei vigili del fuoco del 27 febbraio 2014. All’esito dell’istruttoria dibattimentale, il Tribunale di Vibo ha quindi assolto le due imputate così come chiesto dalla difesa rappresentata dall’avvocato Domenico Colaci.