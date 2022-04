Viaggiava con cocaina in auto: 67enne di Nicotera ai domiciliari

Lascia il carcere per gli arresti domiciliari a Vignone (To), Achille Reggio, 67 anni, di Nicotera. La decisione è del gip del Tribunale di Vibo Valentia, Francesca Del Vecchio, in accoglimento di un’istanza degli avvocati Guido Contestabile e Giuseppe Spinelli. Achille Reggio dovrà altresì indossare il braccialetto elettronico. Era stato tratto in arresto nel settembre dello scorso anno a Mileto dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Vibo Valentia poiché nascondeva in auto 150 grammi di cocaina purissima. I militari dell’Arma avevano fermato un’auto trovando la sostanza stupefacente all’interno del vano portaoggetti dello sportello del guidatore. Ad insospettire i carabinieri e a spingerli ad approfondire il controllo era stato il forte nervosismo mostrato dal pensionato.