Comune di Limbadi e infiltrazioni mafiose: incandidabili quattro ex amministratori

La sezione civile del Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato incandidabili per un turno elettorale quattro ex amministratori del Comune di Limbadi ritenendoli con le loro condotte responsabili dello scioglimento degli organi elettivi dell’ente per infiltrazioni mafiose. A quattro anni dallo scioglimento – aprile 2018 –, confermato dal Tar nel giugno del 2019, i giudici del Tribunale di Vibo (Francesco Buggè presidente, giudici Germana Radice e Francesca Loffredo) hanno quindi dichiarato incandidabili: l’ex sindaco di Limbadi Giuseppe Morello e gli ex assessori comunali Faustino Galasso, Domenica Gurzì, Giacomo Legname. Gli ex amministratori non potranno essere candidati per un turno elettorale (successivo allo scioglimento) alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali del territorio elettorale calabrese. Rigettata, invece, la domanda di incandidabilità avanzata dal Ministero dell’Interno anche nei confronti dell’allora assessore Rosanna Solano. [Continua in basso]

Le contestazioni rivolte a Morello

Giuseppe Morello

Giuseppe Morello era stato eletto sindaco di Limbadi con 1.121 voti (51,47%) nelle elezioni amministrative del 31 maggio 2015. Sul suo conto, ad avviso del Tribunale di Vibo, gravano gli addebiti di carattere generale che hanno portato al commissariamento del Comune, con particolare riferimento «agli obblighi di trasparenza e pubblicità, all’albo pretorio, ai piani triennali e addebiti specifici come nel caso della nomina ad assessore della sig.ra Gurzì, degli affidamenti diretti, della contrattualistica pubblica, dell’attività repressiva degli allacci idrici e la vicenda del Bar Manuel».



Per il Tribunale vi sono poi «molteplici indici che fanno propendere per il condizionamento o l’avvicinabilità di Morello. Uno di questi è l’esito della campagna contro l’abusivismo dell’allaccio idrico, la quale ha avuto come promotori il Morello, unitamente all’assessore Legname, la quale tuttavia ha visto l’assenza di segnalazione di allacci idrici irregolari – rimarca il Tribunale – con riferimento a soggetti esponenti della consorteria mafiosa egemone o legati da vincoli di parentela».



Altro elemento a carico è stato individuato dai giudici nella «mancata o non corretta attuazione della normativa sulla trasparenza e pubblicità degli atti che è propedeutica ad evitare situazioni in cui possa essere messo in dubbio l’operato dell’amministrazione di cui a capo vi era il sindaco. Oltre al fatto che Morello ha avuto un ruolo determinante almeno per alcuni degli affidamenti diretti effettuati, come il caso della Elcab e della Olearia, oppure il caso della ditta di Piccolo Antonio, direttamente individuata dal sindaco».



Una serie di comportamenti commissivi (affidamenti diretti irregolari, senza indagine di mercato e con violazioni plurime, anche indicando direttamente la ditta) e comportamenti omissivi come la mancata segnalazione degli allacci abusivi, per il Tribunale – unitamente alla mancata vigilanza, all’insufficiente indirizzo e controllo – hanno «consentito che l’attività dell’amministrazione venisse direttamente o indirettamente condizionata dal contesto criminale del luogo». Sul sindaco Morello pesa anche la scelta di aver voluto nominare nel 2015 quale suo assessore Domenica Gurzì quando già la stampa nel 2013 aveva reso pubblico il fatto che nelle precedenti elezioni del 2011 la stessa si era recata a casa del boss Pantaleone Mancuso, detto “Vetrinetta”, per chiedergli i voti. Infine, per il Tribunale di Vibo, «la vicenda del Bar Manuel è la cartina di tornasole del condizionamento da parte di soggetti legati alla criminalità locale dell’azione amministrativa. Dalla relazione emerge che Morello concordava con Maccarone, persona vicina al contesto criminale – si legge nella sentenza di incandidabilità del Tribunale di Vibo – il periodo di sospensione dell’attività commerciale. Il fatto è avvenuto attraverso la convocazione del Maccarone presso il municipio direttamente da Morello che lo interpellava circa i giorni in cui lo stesso avrebbe preferito la chiusura così condizionando di fatto l’emissione dell’ordinanza sindacale e svilendo l’attività di contrasto delle forze dell’ordine avvenuta ad opera dei carabinieri il 12 dicembre 2017».

Gli addebiti a Galasso

L’allora assessore Faustino Galasso, secondo la ricostruzione del Tribunale, avrebbe presentato al titolare della ditta che svolgeva il servizio di mensa scolastica il compagno della sorella della sua compagna (dello stesso Galasso). Tale soggetto (“cognato di fatto” di Galasso), per i giudici, è «vicino al contesto criminale». La conclusione della vicenda si è avuta poi con l’interdittiva antimafia. «In questo caso è evidente – si legge in sentenza – che le frequentazioni e i rapporti personali del Galasso hanno condizionato l’agire dell’amministrazione. Poi, il fatto che fosse l’unico punto cottura disponibile è indimostrato, anzi smentito dal fatto che successivamente è stato individuato un diverso punto cottura».



Altra vicenda ha visto poi l’assunzione del fratello della compagna di Galasso nella ditta che si occupava della raccolta dei rifiuti «proprio grazie all’intervento dell’assessore Galasso». In altre parole, per il Tribunale «Galasso ha usato la sua posizione di assessore per trovare lavoro al fratello della sua compagna, Emanuela Corso». In conseguenza di quanto tutto ciò, i giudici hanno ritenuto pure per Galasso «l’esistenza dei presupposti per la dichiarazione di incandidabilità». [Continua in basso]