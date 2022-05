Donna accoltellata in pieno centro a Cosenza al termine di una violenta lite – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Una donna, cinquantenne, è stata ferita con una coltellata a margine di un violento litigio in piazza Valdesi, alle porte del centro storico di Cosenza. Sul posto è intervenuta una volante della polizia ed un’ambulanza del 118. Le condizioni della vittima dell’aggressione non sarebbero gravi. Ancora da ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo quanto si è appreso l’episodio, che si è verificato poco dopo le ore 11, sarebbe scaturito da una discussione tra alcune persone di nazionalità non italiana, nei pressi del ponte Mario Martire.



Alla base, probabilmente, motivi passionali. L’accoltellamento è avvenuto in strada, all’esterno della vettura a bordo della quale viaggiava la donna. Sono in corso gli accertamenti del caso. Aggressore e vittima hanno entrambi intorno ai 50 anni. L’uomo, dopo aver colpito, si è dileguato lungo le sponde del vicino fiume. In corso in questo momento, da parte degli agenti della questura di Cosenza, le ricerche dell’arma.