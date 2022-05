Stefanaconi e Pizzo al voto: l’indagine Petrol Mafie ed i rapporti fra Solano, D’Amico e Muzzopappa

E’ corsa alla firma di “Codici etici” in vista delle imminenti elezioni amministrative che si terranno nel Vibonese in dodici Comuni. Tutti in prima fila per aderire all’appello dell’associazione antimafia Libera al fine di assicurare “legalità e trasparenza” e – almeno a parole – massima “distanza da ogni contatto con esponenti della criminalità organizzata o persone ad essa vicine”, oltre al rigetto totale di logiche mafiose e sistemi di potere di varia natura. Fra il dire e il fare, però, c’è spesso di mezzo il mare e la politica vibonese continua a perdere in molti casi il pelo ma non il vizio. Perché si possono sottoscrivere tutti i “Codici etici” di questo mondo, ma se non si è in grado di mantenere le distanze da alcuni “personaggi” e capire chi tenere lontani, è poi difficile pretendere di “lavare” tutto con il voto.



Basta infatti un po’ di memoria e la semplice lettura delle carte delle principali operazioni antimafia (che la politica locale, al pari spesso delle varie associazioni antimafia, non legge o quando le legge fa finta di non averle capite) per scoprire che la realtà, nuda e cruda, è molto distante dalle belle parole che si sentono nei “salotti”, nei convegni e nei comizi. Come già in passato, iniziamo quindi il nostro “viaggio” mettendo a “fuoco” alcuni candidati di cui si sono occupati quegli stessi magistrati (con il procuratore Nicola Gratteri in testa) che i politici a parole elogiano. [Continua in basso]

Stefanaconi al voto

Salvatore Solano

A Stefanaconi si ricandida il sindaco uscente, Salvatore Solano, che è anche presidente della Provincia di Vibo Valentia. Eletto primo cittadino nel giugno 2017, Solano dall’ottobre dello scorso anno si trova sotto processo dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia – operazione denominata Petrol Mafie (o anche Rinascita Scott 2) – per i reati di corruzione, estorsione elettorale e turbata libertà degli incanti, in quest’ultimo caso con l’aggravante mafiosa. Reati che sarebbero stati commessi nelle vesti di presidente della Provincia e di candidato alla presidenza. La Provincia di Vibo – con delibera firmata dall’allora vicepresidente dell’ente Domenico Anello (vicesindaco di Francavilla Angitola uscente e non ricandidato alle prossime comunali) – nell’agosto dello scorso anno ha firmato pure il decreto presidenziale di costituzione di parte civile dell’ente nel procedimento Petrol Mafie. In sostanza, l’ente Provincia ha conferito mandato ad un avvocato affinchè vada in aula in Tribunale ad affiancare la pubblica accusa (Dda di Catanzaro) nella dimostrazione della penale responsabilità degli imputati, fra i quali troviamo il presidente Salvatore Solano che non ha inteso dimettersi e si ricandida ora a sindaco di Stefanaconi.

Il manifesto di sostegno a Solano da parte di Forza Italia nell’ottobre 2018

Forza Italia, dal canto suo, dopo che nell’ottobre del 2018 aveva fortemente voluto e sostenuto Salvatore Solano alla guida della Provincia – e per bocca del suo principale sponsor politico, il senatore Giuseppe Mangialavori, il 31 ottobre 2018 aveva garantito che si trattava «del miglior amministratore che l’ente intermedio potesse sperare di avere» – dallo scorso anno ha scaricato Solano ed a Stefanaconi sostiene ora il suo avversario (che altri non è che il vicesindaco di Solano sino al giugno 2019). Si badi bene: Forza Italia non ha abbandonato Solano perché rinviato a giudizio in un’inchiesta antimafia (su ciò il partito di Berlusconi e Mangialavori non ha mai speso una parola), ma poiché ritiene abbia fallito quale presidente della Provincia, non risolvendo una serie di problemi che interessano le scuole e le strade. Naturalmente – se la politica nel vibonese seguisse una logica diversa dagli slogan e dalla rincorsa a poltrone e potere – il fallimento politico di Solano (se di fallimento si tratta lo stabiliranno questa volta gli elettori) mai come in questo caso sarebbe da considerare pure come il fallimento politico totale di Forza Italia (e del suo leader locale Mangialavori) che nel 2018 ha voluto ed imposto Solano assicurando fosse il miglior amministratore possibile. Ma la coerenza politica nel Vibonese è merce rara e così Forza Italia ha deciso di sostenere a Stefanaconi il candidato a sindaco Carmelo Disì, cioè il vicesindaco di Solano sino al giugno 2019, dimissionato dal primo cittadino. Accanto a Forza Italia, a sostenere Disì a Stefanaconi ci saranno (dietro le quinte ma non tanto) il gruppo dell’ex consigliere regionale Vito Pitaro e “Coraggio Italia”, la formazione politica del consigliere regionale Francesco De Nisi, dell’ex senatore Franco Bevilacqua, del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e del senatore Gaetano Quagliariello.



Tralasciamo in questo caso quanto sinora emerso nei maxiprocessi Rinascita Scott ed Imponimento – e raccontato a più riprese dalla nostra testata – sui leader locali di tali due formazioni politiche (oltre che di Forza Italia). Situazioni tragicomiche a cui si aggiunge la decisione della giunta comunale di Stefanaconi (con l’astensione del sindaco Salvatore Solano per conflitto di interessi) di affidarsi nel marzo scorso ad un avvocato al fine di difendere dinanzi al Tar un’ordinanza di demolizione, emessa dall’ufficio tecnico comunale, per lavori ritenuti abusivi e contestati a Nicola Solano (padre del sindaco) che ha deciso di impugnare l’ordinanza dinanzi al Tribunale amministrativo regionale. L’immobile si trova in via Giovanni XXIII n. 22 (stesso indirizzo e stesso immobile in cui risiede pure il sindaco Salvatore Solano). [Continua in basso]