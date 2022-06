Provocano un incendio nel Vibonese: denunciate quattro persone

I militari della stazione dei Carabinieri Forestali di Serra San Bruno, durante un controllo effettuato nel comune di Serra, località “Angelaro”, svolto in seguito al verificarsi di un incendio, hanno deferito in stato di libertà quattro persone, ritenute responsabili di aver cagionato un incendio boschivo colposo in area protetta. L’incendio si è propagato in seguito all’accensione di un fuoco, finalizzato allo svolgimento di lavori di ripulitura attraverso l’abbruciamento di rifiuti vegetali. A causa dell’assenza di precauzioni e accorgimenti, nonché per probabile distrazione, il fuoco ha raggiunto cumuli di residui vegetali depositati nel bosco attiguo.

Dopo gli eventi drammatici della scorsa stagione estiva, che ha visto la regione Calabria martoriata dagli incendi boschivi, resta alta la soglia di attenzione dei Carabinieri Forestali, al fine di scongiurare che un momento di disattenzione possa portare alla perdita di interi ettari di boschi, per giunta ricadenti in Parchi nazionali o regionali.