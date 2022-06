Sequestro di cocaina per 10 milioni di euro dalla finanza di Reggio in Grecia – Video

Quattro persone sono finite in manette. Le indagini sono coordinate dalla Dda reggina in collaborazione con le autorità greche

Militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria, coordinati dalla Dda reggina, in collaborazione con le autorità greche, hanno sequestrato in Grecia, a Salonicco, circa 300 kg di cocaina, suddivisa in 260 panetti. Sono stati, inoltre, arrestati 4 membri di un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti internazionale, di nazionalità inglese di 38, 48, 45 e 52 anni. [Continua in basso]

Il risultato conseguito fa seguito a complesse attività d’indagine ed articolate analisi e riscontri effettuati su oltre 2000 container provenienti dal continente sudamericano, svolte dai militari del Gruppo della Guardia di finanza di Gioia Tauro e alle investigazioni parallelamente svolte dalla polizia ellenica.

In seguito alle indagini sono stati inoltre rinvenuti sottoposti a sequestro, in una lussuosa villa nel Comune di Thermi (Salonicco), oltre allo stupefacente, anche 1 pistola con 9 cartucce, 1 scatola contenente 41 cartucce, 2 radio portatili, 2 interferometri di segnale, 2 dispositivi di posizionamento elettronici, 1.000 euro derivanti dal traffico di droga, guanti da lavoro, nastri isolanti, tagliacarte in metallo e 11 telefoni cellulari utilizzati per le attività illecite. Si stima che lo stupefacente sequestrato avrebbe potuto fruttare alla criminalità un introito di circa 10 milioni di euro.