Rinascita Scott: la Procura di Vibo chiude le indagini per 21 indagati

Il pm Luca Ciro Lotoro

Avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura di Vibo Valentia (pm Luca Ciro Lotoro) nei confronti di 21 indagati le cui posizioni erano state stralciate dalla Dda di Catanzaro nell’ambito dell’inchiesta “Rinascita-Scott” poiché sono venute meno le aggravanti mafiose. Questi gli indagati nei cui confronti sono state chiuse le indagini: Giovanni Giamborino, 61 anni, di Piscopio (attualmente in carcere per il troncone principale di Rinascita Scott, difeso dagli avvocati Valerio Vianello Accorretti e Alessandro Diddi); Gianluca Callipo, 40 anni, ex sindaco di Pizzo (attualmente sotto processo per il troncone principale di Rinascita Scott, difeso dagli avvocati Armando Veneto e Vincenzo Trungadi); Danilo Tripodi, 41 anni, di Vibo Valentia, assistente giudiziario del Tribunale di Vibo; Antonella Bartolotti, 40 anni, di Pizzo Calabro (difesa dagli avvocati Giovanni Vecchio e Sandro D’Agostino); Giuseppe Feroleto, 31 anni, di Pizzo (avvocato Sandro D’Agostino); Filippo Fuscà, 41 anni, di Vibo Valentia (avvocati Salvatore Pronestì e Giuseppe Bagnato); Ahmed Goairy, 46 anni, marocchino residente a Vibo Valentia (avvocato Marco Talarico); Renato Iannello, 47 anni, di San Gregorio d’Ippona (avvocati Salvatore Staiano e Gregorio Viscomi); Nicola Larobina, 60 anni, di Arena, ausiliario all’Ufficio del Giudice di Pace di Vibo Valentia (avvocato Antonio Barilaro); Michele Larobina, 74 anni, di Arena (fratello di Nicola), funzionario della Prefettura di Vibo Valentia (avvocati Mariateresa Larobina e Luca Cianferoni); Marco Lo Bianco, 38 anni, di Vibo Valentia (avvocato Walter Franzè); Francesco Marcello, 42 anni, di Pizzo (avvocati Giovanni Vecchio e Bruno Vallelunga); Giuseppe Mercatante, 55 anni, di San Costantino Calabro (avvocati Aldo Currà e Alfredo Mercatante); Maria Concetta Paglianiti, 41 anni, di Vibo Valentia (avvocato Marco Talarico); Filippo Polistena, 46 anni, di Vibo Valentia (avvocati Walter Franzè e Luigi Assisi); Nazzareno Pugliese, 73 anni, di San Costantino Calabro (avvocato Giuseppe Bagnato); Michelino Scordamaglia, 47 anni, di Vibo Marina (avvocato Francesco Sabatino); Antonio Scrugli, 32 anni, di Vibo Valentia (avvocato Giovanni Vecchio); Claudio Solano, 48 anni, di Pizzo Calabro (avvocato Elisabetta Solano); Federica Vacatello, 29 anni, di Vibo Valentia (avvocato Domenico Marzano); Antonio Fuoco, 65 anni, di Vibo Valentia (avvocato Salvatore Sorbilli). [Continua in basso]

Le contestazioni

Gianluca Callipo

Corruzione elettorale il reato ipotizzato nei confronti dell’ex sindaco di Pizzo Gianluca Callipo, di Claudio Solano, e dei coniugi Francesco Marcello e Antonella Bartolotti, tutti di Pizzo. Secondo l’accusa, gli indagati – in concorso tra loro ed “in esecuzione di un medesimo disegno criminoso” – in occasione delle consultazioni elettorali per l’elezione dell’amministrazione comunale di Pizzo, tenutesi in data 11 giugno 2017 avrebbero stretto un accordo. Gianluca Callipo avrebbe agito nella qualità di candidato a sindaco, Francesco Marcello e la moglie Antonella Bartolotti quali gestori dell’esercizio commerciale avente insegna SPQR ubicato a Pizzo in Piazza della Repubblica. Tale accordo, secondo gli inquirenti, prevedeva da una parte l’impegno di Marcello e Bartolotti per sostenere la candidatura elettorale di Gianluca Callipo, dall’altra parte la promessa dello stesso Callipo di impegnarsi a deliberare atti amministrativi in favore dei coniugi Marcello-Bartolotti “dai quali dipendeva anche la possibilità di un impiego lavorativo in favore di Claudio Solano, che appoggiava elettoralmente Callipo ed in seguito veniva assunto proprio nell’attività ristorativa condotta dai coniugi Marcello – Bartolotti”. In tale caso l’aggravante mafiosa non era mai stata contestata dalla Dda.

Danilo Tripodi

Rivelazione di segreti d’ufficio è invece l’accusa per Danilo Tripodi, assistente giudiziario del Tribunale di Vibo Valentia. Tripodi è stato rinviato a giudizio a giudizio in Rinascita-Scott per reati aggravati dalle finalità mafiose, ma non per l’ipotesi di rivelazione di segreti d’ufficio. Per tale contestazione, gli atti sono stati così trasmessi alla Procura di Vibo che ha ora chiuso le indagini. L’accusa di rivelazione di segreti d’ufficio viene contestata a Danilo Tripodi (difeso dall’avvocato Francesco Sabatino) in concorso con Nicola Larobina, ausiliario all’Ufficio del Giudice di Pace di Vibo Valentia, e con Michele Larobina, funzionario della Prefettura di Vibo Valentia. Con loro è indagato per lo stesso reato pure Renato Iannello, di San Gregorio d’Ippona, ritenuto l’amministratore di fatto e l’effettivo dominus della ditta individuale “Casanuova Costruzioni”. Anche in questo caso l’aggravante mafiosa non era mai stata contestata. [Continua in basso]