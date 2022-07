Incidente sul lavoro nel Vibonese, trattore si ribalta e muore 34enne

Tragedia nelle campagne del Vibonese con un 34enne di San Calogero, Fortunato Ranieli, morto schiacciato sotto il proprio trattore nelle campagne di Calimera. Il giovane agricoltore era diretto in un terreno sito in località “Fornace” quando il mezzo da lui condotto si è ribaltato. Ancora da chiarire la dinamica del drammatico incidente. Vani i tentativi di soccorso messi in atto dai sanitari del 118. Sul posto è giunto anche un elisoccorso ma l’intervento non è servito. Lascia moglie e un figlioletto di pochi mesi. Indagini sull’accaduto per accertare eventuali responsabilità sono state avviate dai carabinieri.