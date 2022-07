Imponimento: depositate le motivazioni della sentenza in abbreviato contro il clan Anello

Sono state depositate dal gup distrettuale di Catanzaro, Francesco Rinaldi, le motivazioni della sentenza relativa al troncone celebrato con rito abbreviato dell’operazione antimafia “Imponimento” e che ha colpito il clan Anello di Filadelfia. In 2.268 pagine il giudice il percorso logico-giuridico seguito per arrivare il 19 gennaio scorso a sancire la penale responsabilità di 65 imputati. Solo quattro le assoluzioni, mentre una posizione è stata stralciata. Viene riconosciuto il ruolo di Rocco Anello, 61 anni, quale boss indiscusso dell’intero territorio dell’Angitola, capace di condizionare e controllare tutte le attività economiche della zona e di acquisire un potere mafioso nel Vibonese pari solo a quello di Saverio Razionale di San Gregorio d’Ippona, Giuseppe Accorinti di Zungri e Luigi Mancuso di Limbadi. Una sorta di “padrone” nei comuni di Filadelfia, Curinga, Francavilla Angitola, Capistrano, San Nicola da Crissa, Maida e Pizzo, in quest’ultimo caso dividendo il territorio anche con i Bonavota di Sant’Onofrio – con i quali avrebbe stretto un’alleanza – ed i Mazzotta di Pizzo. Provato anche il condizionamento politico su alcuni Comuni ed i rapporti con alcuni esponenti politici ai quali il giudice dedica diversi passaggi e dei quali ci occuperemo separatamente. [Continua in basso]

Rocco Anello

Il giudice riconosce in sentenza sia il sistema unitario della ‘ndrangheta calabrese, sia i nuovi assetti determinati nel vibonese dopo la scarcerazione nel luglio del 2012 del boss di Limbadi Luigi Mancuso dopo aver scontato 19 anni di ininterrotta detenzione venendo nuovamente arrestato il 19 dicembre 2019 con l’operazione Rinascita Scott. Un intero capitolo viene poi dedicato alla spartizione dei lotti boschivi in una vasta area che va da Filadelfia alle Preserre vibonesi e catanzaresi e anche alle intestazioni fittizie di diverse attività imprenditoriali. Al vertice del clan di Acconia di Curinga, facenti pienamente parte della “cosca-madre” degli Anello di Filadelfia, la sentenza colloca i fratelli Giuseppe e Vincenzino Fruci, fra i più stretti sodali di Rocco Anello. Penale responsabilità acclarata anche per la moglie di Rocco Anello: Angela Bartucca, di 51 anni, condannata a 12 anni di reclusione. La sentenza per singoli episodi registra anche la condanna di altri esponenti di clan come Enzo Barba di Vibo Valentia condannato a 9 anni, Giuseppe Barbieri di Sant’Onofrio, condannato a 9 anni e 8 mesi, Domenico Bonavota di Sant’Onofrio, condannato a 9 anni e 2 mesi, Alfredo Cracolici di Maierato condannato a anni e 10 mesi, Domenico Cracolici di Maierato, condannato a 5 anni e 4 mesi, Filippo Catania di Vibo Valentia condannato a 9 anni, Paolino Lo Bianco, condannato a 9 anni. Condannato pure l’avvocato ed imprenditore di Vibo Vincenzo Renda a 4 anni e 10 mesi. Credibili, infine, i collaboratori di giustizia e principalmente Francesco Michienzi di Acconia di Curinga – componente del clan Anello-Fruci – e Giovanni Angotti, che in quest’ultimo caso ha descritto anche i rapporti del clan con i politici.

Domenico Bonavota

Questi nel dettaglio tutti i condannati e gli assolti: 2 anni Cristina Anello, di 31 anni, di Filadelfia (chiesti dal pm 3 anni); 15 anni e 8 mesi Francescantonio Anello, di 32 anni, Filadelfia (chiesti 18 anni); 20 anni di reclusione per il boss Rocco Anello, 61 anni, di Filadelfia (chiesti 20 anni); 4 anni Giovanni Angotti, 52 anni, di Filadelfia, collaboratore di giustizia (chiesti 4 anni); 10 mesi Antonio Bruno Arone, 57 anni, di Monterosso Calabro (chiesti un anno e 4 mesi); 2 anni e 6 mesi Luciano Babbino, di 42 anni, di Vallefiorita (chiesti 6 anni); 9 anni e 8 mesi Giuseppe Barbieri, 48 anni, di Sant’Onofrio (10 anni e 8 mesi); 12 anni per Angela Bartucca, 51 anni, di Filadelfia (moglie di Rocco Anello, chiesti 12 anni); 9 anni per Vincenzo Barba, di 68 anni, di Vibo Valentia (detto “Il Musichiere”, chiesti 10 anni); 4 anni Luca Belsito, di 31 anni, di Pizzo (chiesti 8 anni); 3 anni e 10 mesi Giovanni Bevilacqua, di 69 anni, nativo di Spilinga, residente a Gioia Tauro (chiesti 6 anni); 9 anni e 2 mesi Domenico Bonavota, di 43 anni, di Sant’Onofrio (chiesti 10 anni); 12 anni Domenico Bretti, di 51 anni, di Filadelfia (brigadiere della Guardia di finanza, chiesti 12 anni); 10 anni e 8 mesi Vito Bretti, di 24 anni, di Polia (chiesti 8 anni); 3 anni e 2 mesi Antonio Caruso, di 44 anni, di Filadelfia (chiesti 6 anni); un anno e 4 mesi Giovanni Caruso, di 42 anni, di Filadelfia (chiesti 2 anni); 8 mesi Mario Caruso, di 56 anni, di Filadelfia (chiesto un anno e 4 mesi); 3 anni Vito Chiefari, di 48 anni, di Torre Ruggiero (chiesti 10 anni); 4 anni e 10 mesi Alfredo Cracolici, di 35 anni, originario di Maierato, residente a Pizzo (chiesti 5 anni); 5 anni e 4 mesi Domenico Cracolici, di 40 anni, di Maierato (chiesti 6 anni); un anno Salvatore Danieli, collaboratore di giustizia (chiesto un anno); 3 anni e 6 mesi Antonio Dastoli, di 47 anni, di Filadelfia (chiesti 6 anni); 4 anni, 5 mesi e 10 giorni per Giuseppe De Luca, di 51 anni, nativo di San Gregorio d’Ippona ma residente a Ionadi (chiesti 5 anni); 12 anni Vincenzo De Nisi, di 36 anni, di Curinga (chiesti 12 anni); un anno e 6 mesi per Antonio Dieni, di 47 anni, di Catanzaro (chiesti 3 anni); 10 anni Giuseppe Fortuna, 43 anni, di Filogaso (chiesti 12 anni); [Continua in basso]