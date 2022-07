Incidente lungo il fiume Allaro, deceduto 48enne di Fabrizia

Incidente sul fiume Allaro nel territorio comunale di Fabrizia. Per cause ancora in corso di accertamento, nelle prime ore del pomeriggio un 48enne del luogo, Domenico Tassone, ha perso l’equilibrio precipitando in un fosso. Dopo l’avvio delle ricerche da parte dei soccorritori, il cadavere è stato ritrovato in località Celia. Sul posto anche i sanitari del 118 (con il dottor Procopio, l’infermiere Cirillo e l’autista Pugliese) attivati dalla Centrale operativa di Vibo. Purtroppo i soccorsi hanno potuto ben poco ed a nulla è servita anche l’attivazione dell’elisoccorso, poi annullato, una volta che i sanitari del 118 hanno constatato il decesso. Indagini sono state avviate dai carabinieri per accertare eventuali responsabilità, anche se llo stato la caduta appare accidentale.