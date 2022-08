Cocaina ed eroina in casa, perquisizioni della polizia a Rombiolo

Tredici grammi di cocaina e 20 grammi di eroina sono stati sequestrati dalla polizia al termine di una seria di controlli i effettuati nella zona di Rombiolo. In particolare, da giorni personale della Squadra Mobile stava osservando dei movimenti sospetti e, effettuata una perquisizione in un’abitazione, sono saltati fuori 13 grammi di cocaina e 20 grammi di eroina, oltre a materiale per il confezionamento e la preparazione alla vendita dello stupefacente. Al termine dell’attività, coordinata dalla Procura di Vibo Valentia, il proprietario dell’abitazione è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.