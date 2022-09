Le accuse al sindaco di Rende e all’assessore Munno: gestione del palazzetto e lavori in cambio di voti -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

di Marco Cribari



Il sindaco di Rende, un assessore dello stesso Comune e uno di Cosenza, rispettivamente e in ordine di attribuzione: Marcello Manna, Pino Munno e Francesco De Cicco. Sono questi i politici coinvolti nell’inchiesta “Sistema Cosenza” e destinatari di misure cautelari che, per ora, li costringono ai domiciliari. Vediamo perché. I sospetti su Manna e sul suo assessore ai Lavori pubblici scaturiscono dal loro rapporto pericoloso con Adolfo D’Ambrosio e il suo gruppo. Già noto alle cronache per aver innescato per motivi analoghi un processo contro Sandro Principe (poi assolto da ogni accusa), D’Ambrosio è considerato da anni gauleiter del clan Lanzino in quel di Rende, e come tale nel 2019 avrebbe messo a disposizione il proprio pacchetto di voti a favore dell’allora candidato a sindaco Marcello Manna, all’epoca a caccia di riconferme sulla poltrona di primo cittadino. [Continua in basso]

Cento euro a voto, sarebbe stata la base d’asta della trattativa, uno somma di denaro a cui – secondo gli investigatori – il gruppo criminale avrebbe poi rinunciato, optando per un accordo più remunerativo: la gestione del palazzetto dello sport, la concessione di lavori in ambito urbanistico e una serie di “attenzioni” garantite loro dall’amministrazione uscente in caso di vittoria alle elezioni.

Al riguardo, tra gli elementi indiziari, figurano delle conversazioni tra l’assessore Munno e il fratello di Adolfo D’Ambrosio – fra cui una a votazioni in corso nella quale quest’ultimo è impegnato a controllare per conto del politico il seggio elettorale di Villaggio Europa – nonché altre captazioni fra esponenti dello stesso gruppo in cui delineano i contorni del presunto affare in corso.