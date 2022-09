Anziano travolge donna sulle strisce a Pizzo, indagato per omissione di soccorso

E’ indagato per omissione di soccorso, l’anziano di 81 anni – A.C. – che ieri mattina a Pizzo Calabro, dopo aver travolto una donna del luogo intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali in via Nazionale, si è dato alla fuga. E’ stato infatti rintracciato dai carabinieri lungo la stessa via e l’auto – una Ford Fiesta – con la quale ha provocato l’incidente è stata sequestrata. La donna di 62 anni nell’immediatezza è stata invece soccorsa da un’ambulanza, proveniente dall’ospedale di Vibo Valentia, dopo che diversi passanti hanno allertato i soccorsi. Via Nazionale a Pizzo si riconferma, dunque, fra le più pericolose in provincia di Vibo Valentia in quanto si tratta di una strada Statale (la num.18) che di fatto attraversa il centro abitato in direzione dello svincolo autostradale di Pizzo.