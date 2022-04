Incidente stradale a Pizzo: auto travolge pedone

Ennesimo incidente stradale a Pizzo in una traversa di via Nazionale. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto ha investito una donna di 70 anni che è caduta rovinosamente a terra. A soccorrerla diversi passanti, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118 provenienti dall’ospedale di Vibo Valentia dove la donna è arrivata in codice rosso. Anche il conducente dell’auto si è fermato per prestare i soccorsi. Sul posto per i rilievi e per accertare eventuali responsabilità si sono portati i carabinieri e la polizia municipale.