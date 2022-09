Armi e droga a Tropea: due arresti e una denuncia

Le attività svolte dalla Squadra Mobile e dalle squadre di del Commissariato di Serra San Bruno e del Posto Fisso di Tropea, hanno consentito di arrestare in flagranza di reato per il possesso di una pistola 9×21 con matricola abrasa, di 150 proiettili calibro 9×21, di 101 proiettili calibro 45 per pistola Revolver e di 71 proiettili calibro 16 per fucile da caccia, due coniugi di Tropea – Pasquale Lo Torto e Saveria Di Marzo – che, dopo le formalità del caso, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

Un’altra persona di Tropea è stata invece denunciata alla Procura di Vibo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio poiché trovato in possesso di circa 120 grammi di marijuana divisa in dosi