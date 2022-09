Tragedia in mare a Pizzo Calabro: sub muore mentre fa pesca subacquea

L'uomo portato a riva è stato subito soccorso ma per lui non c'è stato nulla da fare come hanno constatato i medici del 118

Un uomo è morto ieri sera in seguito a un malore mentre stava facendo attività amatoriale di pesca subacquea. Giorgio Ceravolo, di 58 anni, si è immerso nello specchio d’acqua antistante la stazione ferroviaria di Pizzo Calabro. Ad un certo punto, però, non è più riemerso e questo ha fatto scattare le ricerche da parte dei presenti rese però difficoltose dalla scarsità di luce. È stato poi il fratello dell’uomo, qualche minuto dopo, a notare una sagoma in mare. Subito portato a riva il 58enne è stato soccorso ma per lui non c’è stato nulla da fare come hanno constatato i medici del 118 giunti sul posto nel frattempo, insieme a personale della capitaneria di porto.