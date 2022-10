In Tribunale a Vibo con coltello nel borsello, bloccato dagli agenti della Cosmopol

Nascondeva in un borsello un grosso coltello a serramanico di genere vietato. Non aveva però fatto i conti con i controlli al vecchio palazzo di giustizia di Vibo Valentia di corso Umberto I. Varcato l’ingresso, ad accorgersi dell’arma bianca sono stati gli agenti della Cosmopol, in servizio di vigilanza al Tribunale, attraverso le immagini della macchina radiogena. Accortisi della presenza del grosso coltello, gli agenti della Cosmopol hanno quindi avvisato i carabinieri già presenti in Tribunale. Il coltllo, lungo venti centimetri e con una lama lunga otto cm, è stato sequestrato, mentre per il possessore – un teste chiamato a deporre in un processo dinanzi al Tribunale – è scattata la denuncia per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Non è la prima volta che gli agenti della Cosmopol si accorgono della presenza di armi bianche nelle borse di chi tenta di entrare in Tribunale. Nel novembre dello scorso anno, infatti, era scattata la denuncia nei confronti di una donna di nazionalità straniera per un analogo episodio.