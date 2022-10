Narcotraffico dal Brasile all’Albania, il ruolo di due vibonesi arrestati nell’inchiesta Magma

Carlo Pezzo

Coinvolge a pieno titolo anche due vibonesi, l’operazione denominata “Magma” della Dda di Reggio Calabria che ha ieri portato a 24 arresti (15 in carcere e 9 ai domiciliari) accusati di aver preso parte ad un vasto narcotraffico internazionale che sarebbe stato diretto da componenti della famiglia Bellocco di Rosano. I due vibonesi arrestati (carcere) sono: Francesco Agostino, 37 anni, di Nicotera, e Carlo Pezzo, 41 anni, di Sant’Onofrio. Nei confronti dei due arrestati – unitamente ad Umberto Bellocco (cl.’72), Giuseppe Cotroneo (cl. ’73), Francesco Di Giacco (cl. ’76), Antonio Caracciolo (cl. ’85), Giovanni Greco (cl. ’84), Angelo Arrigo (cl.’88) e Ersidio Shkurti – viene ipotizzato il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di cocaina e marijuana anche per ingenti quantità.



Umberto Bellocco di Rosarno sarebbe stato il promotore del gruppo, Giuseppe Cotroneo l’organizzatore che avrebbe provveduto ad individuare gli acquirenti della droga poi custodita nella proprietà di Gioacchino Traso in contrada Bosco di Rosarno. Francesco Agostino di Nicotera e Giovanni Greco vengono indicati come partecipi dell’associazione, con il compito di comunicare ai vertici dell’associazione l’andamento dei singoli affari e di trasportare la droga trattata sul territorio italiano, individuando poii soggetti interessati all’acquisto tanto di cocaina quanto di marijuana.



Carlo Pezzo di Sant’Onofrio – trasferitosi negli ultimi tempi nel Mantovano – unitamente ad Ersidio Skhurti avrebbero rivestito il ruolo di partecipi all’associazione e segnatamente ricoprivano il ruolo di stabili fornitori del gruppo cedendo in conto vendita agli associati ingenti quantitativi di marijuana compresi fra i 200 e i 300 chili, accordando loro significative dilazioni di pagamento connesse alla collocazione da parte dei compartecipi della droga fornita sul mercato. [Continua in basso]

La droga dal Brasile

Secondo le indagini della Dda di Reggio Calabria e della Guardia di finanza, Francesco Agostino e Giovanni Greco Giovanni si sarebbero occupati, dopo aver raggiunto l’accordo con Giuseppe Corapi, del trasporto della droga dalla Svizzera a Milano. Sempre Francesco Agostino e Giuseppe Cotroneo, dopo aver individuato per conto dell’associazione i potenziali acquirenti della droga esportata dal Brasile, sono accusati di aver provveduto il 9 marzo del 2018 a consegnarla a Skhurti Ersidio e a Carlo Pezzo i quali avrebbero garantito il pagamento dello stupefacente entro la fine del mese. Francesco Agostino, inoltre, avrebbe teneva i contatti telematici con il brasiliano De Castro Caldas e con Giuseppe Corapi.

La piantagione di Candidoni e il gruppo di Pezzo

Il 27 luglio 2018 i carabinieri scoprono 1227 piante di marijuana in un’area apparentemente abbandonata nel territorio comunale di Candidoni. Nell’occasione Francesco Agostino e Raffaele Macrì di Sant’Eufemia d’Aspromonte riuscivano a fuggire all’arresto allontanandosi.

Il gruppo al quale fanno capo Carlo Pezzo ed Ersidio Shkurti avrebbe invece operato a Mantova con settori di operatività anche in Albania. [Continua in basso]