Atti osceni sul bus davanti ad una ragazza nei pressi di Pizzo, scatta la denuncia

Indagini in corso per chiarire tutti i contorni della vicenda che ha registrato anche l’aggressione dell’autista intervenuto in difesa della giovane

Si procede per atti osceni in luogo pubblico per l’episodio accaduto ieri su un bus delle Ferrovie della Calabria nei pressi del bivio dell’Angitola in direzione Pizzo. Un giovane di 27 anni nordafricano ma residente a Serra San Bruno, si sarebbe avvicinato ad una studentessa sul bus abbassandosi pantaloni e slip. Alle urla della ragazza, l’autista ha fermato immediatamente l’autobus ma è stato aggredito dal giovane. Una volta a terra, la ragazza ha quindi telefonato spaventata ai genitori e sul posto sono arrivati i carabinieri e la Guardia di finanza che hanno raccolto le deposizioni dei protagonisti e delle persone che hanno assistito alla scena. I genitori della giovane hanno quindi proceduto con una denuncia ai carabinieri nei confronti del ragazzo.